Coronavirus: cala il rapporto tamponi-positivi (9.54%) in Liguria e anche i nuovi positivi nella nostra provincia

Tende nuovamente a calare, dopo il weekend in rialzo, il rapporto tra tamponi e positivi nella nostra regione e, anche nella nostra provincia, c’è una tendenza al ribasso nel numero dei nuovi positivi.

Sono infatti 220 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.304 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, ovvero uno ogni 10,47 pari al 9,54%. Nella nostra provincia sono stati 35, mentre nel savonese 60 a Genova 101 e a Spezia 24. Sono stati 12 i morti in Liguria, tra il 5 febbraio e ieri, tra cui una donna di 69 anni morta in ospedale a Sanremo.