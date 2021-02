Vallecrosia: ok al progetto esecutivo da 2,3 milioni di euro per la nuova scuola ‘A. Doria’

La giunta di Vallecrosia ha approvato progetto esecutivo per l’intervento riguardante l’Istituto Comprensivo ‘A.Doria’ che prevede la delocalizzazione per la realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado intercomunale nel piano triennale regionale per gli interventi di edilizia scolastica.



L’obiettivo è quello di realizzare un edificio di qualità che possa essere un modello percorribile attraverso disponibilità di risorse ed un’occasione educativa di sostenibilità ambientale.

La struttura risponderà ai requisiti di sicurezza e accessibilità alla luce soprattuto delle nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria covid-19 e dei principi di tutela ambientale, di eco-sostenibilità e risparmio energetico in termini di ideazione e costruzione.



La spesa complessiva è di 2 milioni e 300 mila euro.