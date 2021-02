Vallecrosia: nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rachele Zitomirski onlus

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rachele Zitomirski–Onlus che gestisce la RSA Casa Rachele di Vallecrosia è giunto alla naturale scadenza nel mese di dicembre 2020. Come da Statuto il Vescovo di Ventimiglia–Sanremo e il Sindaco di Vallecrosia hanno provveduto a nominare rispettivamente tre e sei Consiglieri di Amministrazione che rimarranno in carica per un quinquennio.

Il Comune ha indicato Paolo Cuneo, Davide Dell’Agnello Biancheri, Stefano Fullone, Rocco Noto, Riccardo Russo e Mirko Valenti. La curia ha segnalato Antonio Federico, Achille Grassi e Maria Cristina Roà.



“Tutti i consiglieri – spiega il direttore della casa di riposo Mauro Vincenzi - hanno provata esperienza professionale sia tecnica che amministrativa. Il 3 febbraio si è tenuto il primo Consiglio di Amministrazione nel quale sono stati eletti gli organi amministrativi in seno al Consiglio stesso. Alla carica di Presidente è stato confermato Rocco Noto e a quella di Vice-Presidente Achille Grassi. All’incarico di Segretario è stato chiamato Antonio Federico. Riccardo Russo è stato nominato quale quarto componente del Comitato Esecutivo che è altresì composto anche da Presidente, Vice-Presidente e Segretario. Quali Revisori dei Conti sono stati nominati il Commercialista Massimiliano Franza, riconfermato Presidente del Collegio stesso, Paolo Cuneo e Davide Dell’agnello Biancheri. Tutti i Consiglieri hanno ringraziato il CDA uscente per la preziosa opera concretizzata negli anni e, in particolare, nell’emergenza Covid19 che ha consentito di mantenere indenni dal contagio tutti gli Ospiti alla RSA Casa Rachele.

Il nuovo Consiglio si è immediatamente messo al lavoro per continuare ad attuare gli scopi statutari della Fondazione. Il Presidente Noto ha ringraziato per la fiducia accordatagli dal Consiglio e per la collaborazione che tutti i Consiglieri hanno immediatamente dimostrato”.