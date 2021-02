Sanremo: l’ANPI chiede una sede al Comune, Amelia Narciso “Sarebbe una ricchezza culturale per la nostra città” (Video)

“Da molti anni desideriamo collaborare con il Comune e vorremmo un invito pressante dal Comune stesso e non solo in eventi occasionali che sono rituali, giusti, ma sterili se non hanno una prosecuzione concreta”.



Non fa giri di parole Amelia Narciso, presidente ANPI Sanremo, nel chiedere una maggiore collaborazione a Palazzo Bellevue. Tendere la mano non solo nelle occasioni ufficiali, come la Giornata della Memoria, ma anche nel resto dell’anno. L’associazione è attiva sempre per sensibilizzare e aiutare a non dimenticare. Ma serve un punto di riferimento, una vera ‘casa’.



Le dichiarazioni di Amelia Narciso (ANPI)





La richiesta di ANPI al Comune è chiara: l’associazione partigiana chiede all’amministrazione una sede fissa. “Lanciamo un appello per avere un piccolo spazio per esporre ciò che abbiamo disponibile per lettura, per la conoscenza, per riflettere, dove le scuole e i cittadini possono venire liberamente - conclude Amelia Narciso - sarebbe una ricchezza culturale per la nostra città”.