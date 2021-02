Montegrosso Pian Latte: è scattata la campagna tesseramento della Pro Loco, un'aiuto per il territorio

Il 2020 è stato un anno estremamente difficile per tutti e lo è stato anche per la Pro Loco di Montegrosso Pian Latte che, nonostante tutto, non si è mai fermata ed ha cercato in ogni modo di dare sostegno ed impulso all'economia del borgo, evidentemente colpita dalla crisi economica causata dalla pandemia e dall'alluvione dell’ottobre scorso.

Il 2020 è stato un anno di continua ricerca: “Abbiamo potuto dedicarci e lavorare duro alla realizzazione di progetti ed iniziative – dicono dalla Pro Loco - che rendano più accogliente il nostro paese e migliorino il territorio. Tra questi, il totale ripristino della rete sentieristica (nuovamente danneggiata dall'alluvione di ottobre), la continua manutenzione dell'arredo urbano del borgo, la partecipazione a progetti in collaborazione con altre realtà del nostro territorio. Sul nostro tenace entusiasmo hanno prevalso il senso di responsabilità e la nostra coscienza: per questo motivo abbiamo deciso di annullare la Sagra delle Raviore, la Festa della Castagna e tutte le altre manifestazioni e gli intrattenimenti tradizionalmente in programma; per garantire la sicurezza dei nostri soci, anche il Circolo UNPLI ha osservato nel 2020, e sta ancora osservando, un lungo periodo di chiusura”.

Il tesseramento Pro Loco 2021 ha un significato non indifferente: non rappresenta una semplice affiliazione ma è un autentico gesto di affetto per il borgo, di sostegno all’entusiasmo dell’associazione, di adesione alle nostre iniziative e di condivisione dei progetti.

La quota Tesseramento per l'anno 2021 è stabilita in 10 euro. Diventare socio della Pro Loco di Montegrosso Pian Latte darà la possibilità di partecipare attivamente alle iniziative e di collaborare con il Consiglio Direttivo, oppure semplicemente di dare un sostegno all’associazione, di fatto aiutandola preziosamente; la tessera del socio, infatti, è un piccolo, grande aiuto per l’attività di promozione del territorio.

L'iscrizione non comporta alcun impegno per collaborazioni particolari ed è aperta a tutti coloro che sono affezionati al borgo di Montegrosso Pian Latte e che intendano dare un sostegno e contributo alla realizzazione delle iniziative e dei progetti. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla mail info@prolocomontegrossopl.it oppure al numero 3791960253.