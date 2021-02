L'anno della pandemia ha portato a un clamoroso crollo anche nel mercato del sesso a pagamento, come testimoniano i dati resi pubblici dal portale 'Escort Advisor'.

La Liguria non ha fatto eccezione, come anche la provincia di Imperia dove, nell'anno appena trascorso, la presenza media è stata di 230 con un -22% rispetto all'anno precedente, il dato peggiore dell'intera regione.

Perde meno Genova, con un -14% sul 2019.