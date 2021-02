Imperia: gli studenti incontrano il Presidente della Provincia "Riunione propositiva, interverremo su bus, orari e questione abbonamenti" (Video)

Incontro tra gli studenti delle scuole imperiesi, questo pomeriggio, con il Presidente della Provincia di Imperia, Domenico Abbo. Sul tavolo la discussione sui nuovi orari (9.35-15), la scarsità di trasporti e con molti alunni che rimangono senza bus e non sa come raggiungere la scuola. Ma anche chi è rimasto a piedi per la nuova normativa relativa all’obbligo dell’abbonamento.

La delegazione degli studenti era formata da Yannick Renzetti, Federico Sapino e Francesca Bosticco, che ha esposto le problematiche messe sul tavolo al presidente Abbo: “Ci ha confermato che parleranno con la Riviera Trasporti per avere più mezzi. Abbiamo anche specificato il problema degli abbonamenti e dei biglietti e, anche in questo caso, ci è stato confermato che ci potranno venire incontro anche se, trattandosi di corse aggiuntive, non si sa se si potrà fare più di tanto. Situazione analoga per gli orari, visto chè è un fatto di valenza nazionale mentre gli scaglioni all’entrata è un lavoro dei dirigenti. In relazione alla norma sull’abbonamento abbiamo fatto presente come molte famiglie, i cui figli fanno una settimana in presenza e una in DaD, non se la sentono di acquistarlo con costi che vanno ad aumentare”.

Il presidente della Provincia, Domenico Abbo, ha così giudicato la riunione odierna: “E’ stato un incontro cordiale e costruttivo, con i ragazzi che sono stati molto propositivi. Mi sono stati indicati i problemi, che ben conosciamo, e ho sottolineato loro che su alcuni potrò intervenire direttamente. Uno su tutti i trasporti e ho confermato che faremo un intervento diretto sugli abbonamenti. Per le scelte dei dirigenti diventa più difficile intervenire ma, comunque, farò un passaggio con loro per parlare anche di questo. Abbiamo già attuato un aumento delle corse e, la problematica maggiore riguarda i giovani dell’entroterra, che fanno più difficoltà ad incastrare le esigenze scolastiche e quelle della scuola. Ovviamente tutto dovrà essere ricondotto alle istanze maggiori, perché non possiamo mettere una corsa per persone. Comunque cercheremo di fare un intervento anche su questo per migliorare”.