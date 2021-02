Bordighera: lavori fermi alla scuola di via Pelloux, Gnutti “Ripartiranno tra una decina di giorni, siamo nel cronoprogramma”

Prosegue il lavoro per la scuola di via Pelloux. Nonostante un leggero rallentamento da parte della ditta che si occupa del materiale di carpenteria metallica, legato ad un problema causato dall’emergenza sanitaria, l’attuazione del progetto rispetta ampiamente i tempi stabiliti dal cronoprogramma che vede la fine dei lavori nel mese di maggio. Manca davvero poco, soltanto il lato Nord deve ancora essere completato.



Tre lati sono finiti, come afferma l’assessore Stefano Gnutti: “I lavori procedono bene, secondo i programmi, stiamo finendo la realizzazione della pavimentazione del marciapiede che gira introno alla scuola. Stiamo posando le piastrelle sulle scale e sulla rampa di accesso per disabili. Siamo in attesa di ricevere l’ultima parte di carpenteria metallica, tutti i tralicci che poi serviranno per rendere antisismica la scuola e che andranno posizionati della parte posteriore. Lì siamo in leggero ritardo perché la ditta purtroppo ha avuto un grave problema di covid alla fine dell’anno scorso. Siamo assolutamente nei tempi, i lavori dovrebbero riprendere tra una decina di giorni”.

L’assessore conclude augurandosi di terminare la costruzione anche prima della scadenza dei lavori e ribadisce il rispetto del cronoprogramma: “Siamo assolutamente nei tempi, i lavori dovrebbero riprendere tra una decina di giorni. Rimane da finire il quarto lato, tre sono già completi, per essere un lavoro così lungo e così grosso, quindici giorni di ritardo non sono poi molti. Siamo nei tempi del cronoprogramma che prevede la fine dei lavori a maggio, ottimisticamente speravamo di finire un po’ prima e magari ci riusciamo. Non abbiamo ancora molto da fare”.