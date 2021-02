Ancora aperte le iscrizioni del servizio civile per la Giustizia di Comunità del Dipartimento Giustizia minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia

Anche in provincia di Imperia i progetti di Servizio Civile per la Giustizia di Comunità del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia.

“Il servizio civile è un'importante esperienza di crescita e formazione nel campo dell'assistenza sociale. Possono presentare domanda giovani dai 18 ai 28 anni (è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un solo progetto). L'attività di servizio civile prevede un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi (incluso il corso di formazione generale e specifica). Ai volontari selezionati vengono garantiti: 436,50 euro mensili, la copertura assicurativa e l'Attestato Nazionale di fine servizio. Presso l’Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Imperia sono previsti 2 posti”.

Per visionare il progetto e presentare la domanda scaricare la brochure QUI.