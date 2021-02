30 anni di Sanremo Soccorso: per l'anniversario arriverà una nuova ambulanza

Oggi la pubblica assistenza volontari Sanremo Soccorso festeggia i 30 anni dalla fondazione. Questa realtà è nata l’ 8 Febbraio 1991 quando a Sanremo, grazie all'impulso di un gruppo di soci fondatori venne fondata come associazione indipendente. In questi trenta anni l'associazione è cresciuta insieme a Sanremo, operando a servizio della popolazione in completa sinergia con le altre realtà territoriali e con tutte le pubbliche assistenze.

Per questo importante traguardo raggiunto, Sanremo Soccorso si doterà presto di una nuova ambulanza con tutte le attrezzature all’avanguardia sia per il Covid-19 che per il soccorso sul territorio. La nuova ambulanza monterà a bordo un monitor multiparametrico, una barella polifunzionale e tutta l'attrezzatura più all'avanguardia del settore. "Un acquisto che sarà possibile solo grazie al grande impegno dei volontari, che ogni giorno si mettono al servizio di chiunque abbia bisogno di loro senza chiedere niente in cambio. Il 30esimo anno dell'associazione sarà anche l'occasione per ringraziare e premiare i volontari e alcuni dei soci, purtroppo causa Covid non è stato possibile eseguire oggi una festa ma speriamo di poter festeggiare il prima possibile" - fanno sapere dall'associazione.

Tre decadi con il cuore nel passato, ma con lo sguardo dritto e aperto verso il futuro, come recita la frase dell'associazione realizzata in occasione di questo anniversario. - aggiungono da Sanremo Soccorso - L'obiettivo principale per il 2021 è quello di portare ad un livello superiore alcuni progetti, dare loro le gambe per crescere ulteriormente, anche al di fuori del territorio di Sanremo. I nostri 30 anni rappresentano per noi un punto di partenza e non di arrivo, in questi anni siamo cresciuti tantissimo in tanti settori e attualmente diamo lavoro a quasi ad una ventina di persone sul territorio, direttamente o indirettamente. Il nostro ringraziamento va ai dipendenti ma soprattutto ai volontari, che sono gli unici che sanno realmente come funziona l'associazione".

"Siamo orgogliosi del fatto che il nostro numero di volontari sta crescendo costantemente da due anni. Noi associazioni del resto, oltre a fornire servizi istituzionali, facciamo aggregazione e siamo il presidio più importante del territorio per quello che riguarda la socialità tra le persone. In questo periodo in cui l'individualismo è alla base di molti rapporti umani, non è affatto scontato. - sottolineano - Sono tante le sfide che ci attendono nel futuro, ma ci sentiamo pronti ad affrontarle, sempre in sinergia con gli altri soggetti del territorio e con la serietà e l'impegno che ci contraddistinguono".

"Il nostro compito è metterci al servizio della popolazione e ciò che facciamo è la conseguenza di ciò che siamo e che siamo stati in questi 30 anni. Ci teniamo a ringraziare tutte le persone presenti oggi nell’associazione e che purtroppo ci hanno lasciato, i nostri volontari, senza i quali niente di tutto questo sarebbe possibile, i soci fondatori, che rappresentano i depositari della nostra storia e tutte le associazioni del territorio, sempre molto attive per rispondere ai bisogni delle persone. Vogliamo continuare a costruire il nostro futuro, con lo sguardo dritto e aperto verso ciò che verrà, ma rimanendo ancorati, con il cuore, ai nostri valori e a ciò che ci ha portato ad essere ciò che oggi siamo" - concludono da Sanremo Soccorso.