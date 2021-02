Alberi abbattuti sul lungomare di Vallecrosia, il disappunto di una nostra lettrice

La nostra lettrice Nicoletta Nuzzo esprime il proprio disappunto per l'abbattimento di alcuni alberi sul lungomare di Vallecrosia.







Capisco che l'intento sia quello di avere una pista ciclabile che collega Bordighera a Ventimiglia, però non trovo giusto abbattere gli alberi, si potrebbe evitare dato che ancora in un lungo tratto non sono iniziati i lavori di abbattimento? Possiamo evitarlo?



Ciò non recupererà gli alberi già abbattuti, ma possiamo ancora preservare gli altri"