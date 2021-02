Chiusavecchia: canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo una casa per Bobo

Bobo è un bellissimo Rottweiler di soli due anni e mezzo, è una rinuncia di proprietà per motivi non dipendenti da lui. È un cane dolce e affettuoso, ama la compagnia umana! Per lui cerchiamo qualcuno con esperienza, no famiglie con bambini. Venite a trovarlo al canile ‘'Gli Ulivi'' presso Chiusavecchia (Imperia), Bobo Vi sta aspettando!

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547