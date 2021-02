In vista della ripresa dell'attività agonistica, proseguono gli allenamenti al Tennis Club Ventimiglia

Proseguono gli allenamenti al Tennis Club Ventimiglia in vista della ripresa dell'attività agonistica. L'Assemblea generale dei Soci, con il rinnovo degli Organi sociali è prevista per la sera ore 19.30 di venerdì 26 febbraio er contatti con la segreteria sportiva tel.0184/355224.



Nella foto d'archivio del socio onorario Eduardo Raneri rivediamo la locandina per il lancio dei Corsi di avviamento al tennis al TV Ventimiglia datati 1979 con la Maestra sanremese Rosalba Vido coadiuvata da Donatella Melani e l'istruttore ISEF prof.Ennio Capano.