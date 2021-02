Covid in Liguria: in provincia di Imperia 81 positivi su 364, si registrano anche 2 decessi all'Ospedale Borea

81 i positivi solo in provincia di Imperia, al secondo posto su scala regionale. Il dato emerge dai 2.975 tamponi molecolari (ne sono stati eseguiti anche 2.526 antigenici ‘rapidi’) effettuati in Liguria. Questa la situazione dei nuovi positivi nelle altre province: 50 nel savonese, 190 su Genova e 43 su La Spezia.

In provincia di Imperia - cresce di 2 unità, il numero di pazienti ricoverati presso l'Ospedale di Sanremo, ora a quota 126. In crescita anche il dato sui casi per provincia passano da 979 a 1017 (+38). Sale anche l'indice dei soggetti in sorveglianza attiva, + 53, pari a 2335.