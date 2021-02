Covid: aumenta la pressione sulla provincia di Imperia, Toti "Possibili contagi dalla Francia. Useremo vaccini Astrazeneca per i frontalieri"

I contagi transfrontalieri potrebbero essere la causa dietro l'aumento della pressione del Covid in provincia di Imperia. L'ipotesi è stata avanzata dal presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, nella analisi quotidiana sulla circolazione del virus.

La riviera dei fiori oggi registra 81 positivi al Covid, sui 364 totali in Liguria. Il secondo dato più alto su scala regionale. "Imperia è la zona dove la pressione è più forte, non tanto sugli ospedali quanto di circolazione del virus, probabilmente perchè vicino alla Francia. - rimarca Toti - In questo momento in Costa Azzurra ci sono molti positivi e molte varianti, inglese, brasiliana e sudafricana. Ovviamente anche noi le stiamo studiando per valutare la presenza sul territorio ligure. Certamente quella inglese c'è, le altre ancora non sappiamo".

Viene confermata quindi la volontà di Regione Liguria di procedere ad impegnare i vaccini Astrazeneca per i frontalieri. "Siccome abbiamo almeno 4mila persone che vanno a lavorare o fare cose in Francia quotidianamente, abbiamo deciso di usare un primo pezzo del primo lotto di vaccini Astrazeneka per vaccinare i frontalieri che lasciano l'Italia per andare in Francia e tornano. Questo per mettere al sicuro loro ma anche parzialmente per cercare di evitare i contagi transfrontalieri che in quella parte di Regione sono più probabili" - ha detto Toti.