Ventimiglia: sicurezza in città e degrado sui bus, il consigliere Mauro "Un problema sentito, voglio dare soluzioni"

Francesco Mauro consigliere comunale del gruppo misto a Ventimiglia ha fatto sue le segnalazioni di numerosi cittadini sul problema sicurezza in città e sul degrado a bordo degli autobus della RT che percorrono la tratta sulla frontiera. Sui mezzi pubblici a fine corsa si possono trovare rifiuti e residui di cibo abbandonati da qualche incivile. La problematica si somma a quella dei furti con scasso e dei danneggiamenti che da qualche tempo sta colpendo le attività della città di confine.

"Sono qui a dare voce a molti cittadini ventimigliesi. Sono giorni e giorni che continuo a ricevere chiamate da alcuni commercianti e ristoratori disperati per la situazione in città: un susseguirsi di furti con scasso che mette tutti noi in forte agitazione. - sottolinea il consigliere Mauro - Tra le attività colpite abbiamo visto distrutto, per pochi spiccioli, il dopolavoro ferroviario ma non solo, ci sono molte altre attività che hanno subito ingenti danni, ad esempio i vari bar e attività commerciali colpite nelle notti scorse... Insomma basta aprire un giornale o farsi un giro in città e la situazione diventa chiara".



"Questa è una parte della situazione attuale. Voglio parlare anche della situazione scandalosa che tutti i giorni vivono gli autisti della RT e tutte le persone che fanno la tratta fino alla frontiera. - aggiunge l'esponente comunale del gruppo misto - Ho ricevuto tantissime segnalazioni anche su questo, mi hanno inviato foto e mi hanno raccontato quello che succede. In un paese civile questo dovrebbe essere inaccettabile, ma si sa siamo in Italia, siamo a Ventimiglia, 'va tutto bene'. Io sono dalla parte dei miei concittadini, vogliamo risposte, io per primo come amministratore mi sento chiamato in causa e quando vengo fermato per strada voglio dare soluzioni".