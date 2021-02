Giornata nazionale contro bullismo, Toti: “Ai giovani dico di non vergognarsi e di denunciare ogni forma di violenza, anche sul web”

“Contro i bulli del passato e del presente, in difesa dei nostri ragazzi, oggi si celebra la giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo. In Italia un giovane su quattro tra gli 11 e i 17 anni è stato coinvolto in episodi di bullismo e un numero sempre crescente subisce attacchi sul web. La pandemia ha aumentato le ore che i ragazzi passano ‘online’, accentuando ancora di più i pericoli che si nascondono in rete. Io sono stato più volte vittima di body shaming e sono bersaglio quotidiano di insulti sui social. E ai giovani, che ancora non hanno la consapevolezza per riconoscerli e respingerli, dico di non avere paura e soprattutto di non vergognarsi. Parlate con i genitori e gli insegnanti, anche per loro Regione Liguria, da sempre attenta a questo tema delicato, organizza numerose iniziative con le scuole e con il supporto di psicologi, per sensibilizzare adulti e ragazzi sui rischi che si corrono in rete.

Non siete soli, non dimenticatelo, e denunciate ogni forma di violenza e prevaricazione, sempre. Perché nella vita, così come dietro a uno schermo, chi si atteggia da prepotente è in realtà il primo dei deboli, a ogni età. E a ogni età può essere sconfitto”, così scrive il Presidente Toti sulla sua pagina Facebook.