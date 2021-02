Due poli per le scuole superiori di Sanremo e Taggia: l'incontro a fine febbraio promosso dalla FOS

Giovedì 25 febbraio, alle 11, presso la sala degli specchi nel Comune di Sanremo si terrà l’incontro "Nuove strutture per due Poli delle Scuole Superiori nel Distretto Sanremo-Taggia”. All'iniziativa parteciperà l'Assessore Regionale, con delega alla Scuola, Marco Scajola. Saranno inoltre invitati altri amministratori regionali, il presidente della Provincia, il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Imperia, il sindaco di Taggia, il presidente di AMAIE Energia e i dirigenti scolastici delle superiori del distretto Sanremo-Taggia.



Il confronto sull’argomento è stato promosso dal Gruppo di Cultura Politica della Federazione Operaia Sanremese che da tempo porta avanti una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei due comuni sul futuro delle scuole secondarie di secondo grado del territorio distrettuale. A dicembre, le proposte erano state messe nero su bianco e recapitate agli amministratori locali e alle altre istituzioni coinvolte in questo progetto. L’ultimo incontro sull’argomento si è svolto lo scorso 2 febbraio quando i membri della Federazione si sono confrontati con il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri e gli assessori Massimo Donzella e Costanza Pireri.



Un progetto quello della FOS che prevede la nascita di due Poli Scolastici per le Superiori, uno per il Distretto Sanremo-Taggia e l’altro per la sola città dei fiori: un Polo Liceale (costituito da solo due edifici scolastici e con un unico Dirigente Scolastico); un Polo Tecnico-Professionale (costituito da tre edifici scolastici di cui uno - l'Alberghiero - ubicato a Taggia e con un unico Dirigente Scolastico). In questo modo verrebbero, raccolti in due poli, tutti gli indirizzi liceali e quelli tecnico professionali. Secondo il progetto, le nuove strutture, nell'ambito del Comune di Sanremo, dovrebbero essere almeno due per poter ospitare complessivamente circa 110 classi, quindi: 54/55 classi in una struttura scolastica e 55/56 classi nell'altra.



Questa la strada auspicata dalla Federazione Sanremese che a dicembre aveva già promosso questa idea incontrando sia il primo cittadino matuziano che l’assessore regionale Marco Scajola. "L'Assessore Scajola ci ha informato che il progetto di Pian di Poma sarà finanziato nel 2021 sulla base del piano triennale Nazionale. Tale piano prevede il cofinanziamento (pari al 30% del valore del progetto presentato) da parte dell'Ente Locale richiedente il finanziamento. Il progetto presentato e il relativo finanziamento non potrà essere spostato altrove, secondo quanto ci ha riferito Scajola. - spiegano dalla Federazione Operaia Sanremese - C’è anche da tenere in considerazione la nota tecnica del Comune di Sanremo del 5 gennaio 2021 rispetto all'esclusione del Mercato dei Fiori di Bussana dal Piano di Protezione Civile. Confermiamo quindi la proposta di utilizzare ampi spazi (sia del piano terra – plateatico - che del secondo piano - ballatoio) del Mercato dei Fiori, per realizzare una struttura scolastica o meglio un possibile campus scolastico, in sinergia con il previsto polo sportivo, che possa ospitare 55/56 classi con le relative pertinenze".



"Per concludere, in una fase particolarmente complicata per il mondo della Scuola nel suo complesso, è della massima importanza che il Comune di Sanremo, dopo aver realizzato un importante numero di aule per l'Istituto “Ruffini - Aicardi” nei locali del Mercato dei Fiori a Bussana e recuperato una parte cospicua dell'edificio scolastico di corso Cavallotti, mandi il più presto possibile un ulteriore segnale politico e programmatico, mediante una nuova e moderna progettazione nel campo dell'edilizia scolastica che creerebbe le basi per lo sviluppo qualitativo del sistema formativo del nostro territorio. - sottolineano dalla Federazione - Con il nostro documento e in attesa di un confronto con le istituzioni, riteniamo di aver contribuito ulteriormente nell'individuazione di possibili e idonee soluzioni per un sostanziale salto di qualità rispetto alle scuole superiori del nostro distretto”.