A ‘2 ciapetti con Federico’ il nuovo libro di Achille Maccapani: “Delitto al Festival di Sanremo”

Si intitola “Delitto al Festival di Sanremo” (Fratelli Frilli Editori) il nuovo libro di Achille Maccapani. A presentarlo a ‘2 ciapetti con Federico’ è lo stesso autore, già noto per altri romanzi e antologie in stile noir. Si tratta di un giallo che ruota intorno ad un omicidio, scoperto poche ore dopo la serata finale della kermesse canora, commesso all’interno del Teatro Ariston.

Ad indagare è il Commissario Francesco Orengo che, tra boicottaggi e risvolti, cercherà di far luce su un episodio tra il clamore che il delitto ha suscitato intorno al Festival. Nelle pagine di Maccapani si trovano molti riferimenti non solo a Sanremo, ma anche ad altre realtà del ponente ligure, come ad esempio la Val Nervia e Castel Vittorio.

