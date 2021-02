Sono in aumento i casi positivi al covid-19 nelle scuole della nostra provincia. Nelle ultime 24 ore risultano in 11 contagiati tra studenti e operatori scolastici. Si tratta di 2 alunni in una primaria e in una secondaria, più 2 operatori della primaria nel distretto imperiese; in quello sanremese sono 2 studenti in una secondaria di primo grado e in una scuola dell’infanzia, oltre a 2 operatori scolastici in una scuola primaria e in una dell’infanzia; mentre sono 2 gli alunni nel distretto ventimigliese (uno di una scuola primaria e una secondaria di primo grado.