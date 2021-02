Ventimiglia: proseguono gli interventi di messa in sicurezza della palestra ex Gil, affidati i lavori

Proseguono i lavori di messa in sicurezza degli impianti sportivi di Ventimiglia, con la riqualificazione del decoro degli edifici pubblici. “Sono stati affidati - dichiara il sindaco Scullino e i suoi assessori - gli interventi necessari per la messa a norma ed in sicurezza della palestra ex Gil di via Chiappori, secondo il progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia, alle ditte Novalux di Andrea Garrone e Lauro serramenti, rispettivamente per la parte impiantistica e per i serramenti, per un importo di 14.525 e 11.800 euro”.

A breve partirà la riqualificazione esterna di tutto l'edificio dell'attuale palestra ex Gil, in accordo con la Soprintendenza, secondo il programma amministrativo di recupero e manutenzione degli impianti sportivi cittadini. La spesa prevista è di 100.000 euro.