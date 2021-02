La città di Ventimiglia negli ultimi anni di Re Carlo Alberto. Il racconto di Pierluigi Casalino

Nel 1842 veniva restaurata la Cattedrale di Ventimiglia, che minacciava di cadere in rovina. Il quadro riproducente l'Assunta custodito nella Cappella alta del Battistero veniva trasferito in Cattedrale presso la Cappella di San Secondo. Scavando presso le fondamenta si rinvenivano frammenti di epoca romana. L'anno successivo, 1843, il francese Antoine Grand iniziava le sue ricerche nei Balzi Rossi, che vennero pubblicate a Parigi, dando avvio a numerosi altri studi da parte di esperti transalpini. Nel 1844, il vescovo Biale riuniva un Sinodo diocesano, dove stabiliva l'erezione di numerose parrocchie, mentre la chiesa di Sanremo veniva staccata dalla Docesi di Albenga ed assegnata a quella di Ventimiglia. Nel 1845 venivano restaurate le mura difensive della città intemelia. Nel settembre dello stesso anno, insieme ad altri vescovi, interveniva alla incoronazione di N.S. di Lampedusa. Il giorno 11 settembre, un Regio Decreto, firmato da Carlo Alberto, ordinava l'uso delle misure metricodecimali a far data dal 1850.



Lo statuto Albertino comprendeva la legge elettorale. Ventimiglia era posta a capo di un solo Collegio elettorale che comprendeva anche Bordighera con le sue vallate, tutta la Val Nervia e la bassa Val Roja. Il 25 marzo 1848, con la consegna del tricolore benedetto dal vescovo Biale in Sant'Agostino, partivano i volontari che il generale Alemandi aggreghera' in una compagnia del corpo francobresciano ligure al comando del capitano Paolo Sandri. Nell'Armata sarda che aveva passato il Ticino, si contavano 17 ufficiali ventimigliesi, compreso un cappellano; tra questi venivano insigniti della medaglia al valore il maggiore conte Nicolò Olignani, il capitano Antonio Alberti, il sottotenente Gaetano Cauvin, ai quali vanno aggiunti il sergente Antonio Martini ed il soldato di cavalleria Augusto Sismondini. L'8 giugno 1848 la Lombardia votava l'annessione al Regno Sardo. Il 24 marzo 1849, Carlo Alberto, tuttavia, dopo l'esito sfortunato della guerra all'Austria, abdicava a favore del figlio Vittorio Emanuele II. Sulla via dell'esilio in Portogallo, il sovrano passava da Ventimiglia, che amava, e si fermava in preghiera al Santuario di Laghetto. Morirà ad Oporto, il 28 luglio successivo.



L'onore di comandare la nave che trasporterà la salma del defunto re dal Portogallo a Genova toccherà al ventimigliese Antonio Galleani, capitano di fregata. La notizia della morte del re toccava profondamente tutto il popolo. In agosto, con il ritorno di molti volontari nel Ponente ligure, anche da queste parti giunsero le tristi notizie dei disastri di Milano e della sconfitta fatale di Novara. Il 22 settembre, veniva tenuto un servizio funebre ordinato dal municipio di Ventimiglia, alla presenza del vescovo, mentre Andrea Rolando rendeva un toccante necrologio del Re.

Pierluigi Casalino.