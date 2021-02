Il 'no' allo slittamento del Festival di Sanremo 2021, l'amara riflessione di un esercente

"Caro Direttore,

Le scrivo in merito al Festival di Sanremo 2021. Come esercente nel campo del turismo, non posso che essere contrariato dalle decisioni prese dalla Rai. Nonostante Confcommercio abbia ripetutamente fatto appello alla Rai per spostare la kermesse canora in un altro periodo dell'anno, in cui le restrizioni dovute al covid sarebbero state presumibilmente allentate, la dirigenza ha mantenuto le date previste a Marzo. Ricordo il clamoroso precedente di una corsa Milano Sanremo rinviata ad Agosto, con effetti per la città nulli, in quanto già alta stagione turistica, ma con effetti deleteri per le mobilità stradale e autostradale già congestionate.

Ora invece siamo a mio parere alla fine di un processo decisionale che ignora del tutto la storia della manifestazione, con il risultato di un Festival in zona gialla e devastanti ricadute economiche sulla città.

L'usuale saturazione dei posti letto alberghieri e extra alberghieri non é pertanto avvenuta. Cancellazioni a pioggia da parte di coloro che, professionisti collegati alla manifestazione o semplici turisti, non potranno godere a pieno della presenza dei cantanti per interviste, eventi collaterali o concerti.

A meno che i prossimi DPCM non allentino le restrizioni, i ristoranti saranno chiusi alle 18. La tanto attesa movida notturna del dopofestival non ci sarà, perché i locali e i bar saranno probabilmente chiusi.

Questo trasmette alla città che ospita e ha dato i natali al festival un unico, lapidario messaggio: il festival non é per la città di Sanremo, é per la messa in onda in Rai. Chi non é d'accordo, se ne faccia una ragione.

Sarebbe costato tanto spostare la manifestazione di un paio di mesi? Ha senso per noi attività turistiche pagare un canone Rai salatissimo e poi non ottenere un minimo di flessibilità dalla dirigenza Rai? Manifestazioni come Festival di Sanremo, Carri fioriti, e altre sono ossigeno per le aziende di una città come Sanremo che vive fortemente la stagionalità turistica. Questi mancati introiti sono dovuti alla mancata capacità di adattarsi alle attuali contingenze, e sono perse per sempre.

Un saluto,

Lorenzo Valcelli".