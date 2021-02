Pallanuoto: Serie A2, domani alla Cascione di Imperia la sfida tra Rari Nantes e Como Nuoto

Domenica 7 febbraio, alla Piscina 'Cascione' di Imperia, la Rari Nantes Imperia ospiterà il Como Nuoto per il secondo turno di campionato di Serie A2, girone Nord-Ovest. Fischio d'inizio alle ore 16 per la sfida giocata a porte chiuse, nel rispetto delle norme di contenimento dell'emergenza sanitaria.

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming sulla pagina ufficiale di Facebook 'Rari Nantes Imperia - Pagina Sportiva'. La direzione dell'incontro è affidata al signor Michele Savino, mentre il ruolo di delegato sarà ricoperto da Andrea Rondoni.



Dopo l'esordio vincente a Torino, le giallorosse affronteranno la prima casalinga contro le lariane che, invece, non sono ancora scese in acqua. Per via delle rotazioni nel turno di riposo. L'ultimo precedente tra le due squadre risale alla scorsa stagione quando le comasche vinsero 15-11 a Imperia.