Calcio: i convocati della Sanremese della partita di domani contro il Chieri

Questa mattina la Sanremese ha svolto l’allenamento di rifinitura in vista della gara di domani contro il Chieri. Il match inizierà alle ore 15.00 e si giocherà allo stadio De Paoli.



Alla seduta ha partecipato anche il nuovo acquisto Diego Vita, attaccante ex Fiorenzuola. Al termine è stato diramato l’elenco dei 21 convocati di mister Andreoletti.



PORTIERI: Dragone (’02), Giletta (’02).

DIFENSORI: Pici (’01), Mikhaylovskiy, Bregliano, Castaldo, Scarella (’01), Gerace (’00), Danovaro (’01).

CENTROCAMPISTI: Gemignani, Demontis, Gagliardi, Doratiotto (’99), Murgia, Fenati, Miccoli (’99), Lodovici (’04).

ATTACCANTI: Romano, Convitto, Vita, Pellicanó (’02).

Indisponibili per problemi fisici Gennaro, Sturaro, Ponzio, Lo Bosco, non convocati Del Ferro, Fava, Diallo e Felici. Rientra dalla squalifica Bregliano.



La gara tra Chieri e Sanremese sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale, con le riprese di Nico Cosentino e la telecronaca di Fabrizio Prisco.