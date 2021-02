Calcio: i 20 convocati dell'ASD Imperia per la gara contro la Castellanza. Squadra in Lombardia già da oggi

Ultima del girone di andata per l’Imperia che, nel 19° turno di Serie D girone ‘A’, affronterà la Castellanzese in trasferta. Calcio d’inizio fissato per domani, 7 febbraio, alle ore 14.30, allo stadio ‘Provasi’ di Castellanza. A totale disposizione della squadra, la società ha accordato il ritiro per la squadra e lo staff tecnico che partiranno così nel pomeriggio odierno. Per evitare lunghi viaggi e sveglie troppo mattiniere, nel giorno della partita.

La direzione della partita è stata affidata al signor Alessandro Cutrufo, della sezione di Catania, e sarà coadiuvato dai signori Orazio Attardi, di Ragusa, e Dario Testai, di Catania.

Sarà un inedito tra le formazioni e, per la sfida in Lombardia, Mister Lupo recupera Virga ma non Cassata. Inoltre la squadra dovrà fare a meno degli squalificati De Bode e Scannapieco.

PORTIERI: Trucco, Dani

DIFENSORI: Virga, Fazio, Malandrino, Gandolfo, Luisi

CENTROCAMPISTI: Giglio cap., Sancinito, Gnecchi, Malltezi, Travella, Martelli, Fatnassi, Kacellari

ATTACCANTI: Capra, Donaggio, Di Salvatore, Minasso, Calderone