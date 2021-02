Covid in Liguria: 276 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 64 sono in provincia di Imperia

Anche oggi in provincia di Imperia cresce il numero dei positivi, anche se non è la prima in valore assoluto rispetto alle altre della Liguria. L’imperiese, infatti, conta 64 contagiati , rispetto ai 44 della provincia di Savona, i 113 di quella di Genova e 51 a La Spezia.

In provincia di Imperia - Cala di 8 unità, il numero di pazienti ricoverati presso l'Ospedale di Sanremo. In discesa a 979 (-31) il numero di casi Covid nella riviera dei fiori. In crescita il dato sui soggetti in sorveglianza attiva, + 213, pari a 2282.