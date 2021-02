Vallecrosia: aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà a causa della pandemia, c’è tempo fino al 26 febbraio

Il Comune di Vallecrosia tende la mano a chi è in difficoltà per via delle conseguenze della pandemia. Fino al 26 febbraio i cittadini interessati potranno fare richiesta dei buoni spesa previsti da l’ocdpc. Il buono spesa potrà essere erogato soltanto una volta e ad un unico componente per nucleo familiare.



I beneficiari sono i nuclei famigliari che hanno subìto perdite di entrate in conseguenza della cessazione obbligatoria dell’attività di ogni genere in base al DPCM ed alle altre disposizioni contro il coronavirus; i nuclei familiari che hanno subìto una perdita di entrate in conseguenza di licenziamento di uno dei componenti laddove nel medesimo nucleo familiare non vi sia un’altra fonte di reddito; coloro che manifestano e attestano chiare e contingenti problematiche economiche causate dalla pandemia.



Il contributo viene erogato dando precedenza a persone che non sono già assegnatarie di sostegno erogato da Enti Pubblici. Il buono spesa potrà essere utilizzato in tutti gli esercizi commerciali di genere alimentare il cui elenco verrà indicato sul sito del Comune. I richiedenti devono risiedere nel comune di Vallecrosia e la composizione del nucleo deve corrispondere ai residenti dell’indirizzo dichiarato.



L’istanza (redatta a pena di esclusione) con il modello da compilare per ottenere l’aiuto economico si trova sul sito e potrà essere presentata dal lunedì al venerdì all’Ufficio Protocollo del Comune di Vallecrosia dalle 9 alle 12. Oppure è possibile inviarla attraverso posta elettronica certificata PEC all’indirizzo: comune.vallecrosia@legalmail.it