Piscine e palestre chiuse da mesi, Toti: “Governo che arriverà dia risposte certe. Con regole precise anche queste attività devono poter ripartire”

“Per alcune categorie il ritorno in zona gialla purtroppo non ha fatto alcuna differenza: parlo di piscine e palestre, che da mesi ormai sono costrette a restare chiuse, senza ristori adeguati né certezze per il futuro. Attività che tanto avevano investito per adeguarsi alle norme anti Covid e garantire la sicurezza dei loro clienti, non purtroppo inutilmente. Lo sport non solo porta lavoro a tante famiglie ma contribuisce alla nostra salute e per le persone con disabilità rappresenta una vera e propria terapia. In Liguria per oltre 6.300 microimprese, tra cui anche piscine e palestre, abbiamo previsto un contributo a fondo perduto ‘una tantum’, fino a 3 mila euro per le categorie più colpite, ma questo non basta e di certo non consente a chi ha un’impresa ferma da mesi di andare avanti.

Mi auguro che il Governo che arriverà dia finalmente risposte certe a queste attività, che tanto si sono sacrificate e che, al pari delle altre, hanno diritto di tornare al lavoro in sicurezza. Impariamo a convivere con il virus non solo a parole ma nei fatti: con soluzioni e regole precise ripartire si può e si deve”, così scrive il Presidente Toti sulla sua pagina Facebook.