Imperia: Sergio D’Aloisio nuovo coordinatore provinciale di Centro Democratico

L’architetto Sergio D’Aloisio è il nuovo coordinatore provinciale di Centro Democratico a Imperia. La nomina è stata formalizzata oggi dal segretario nazionale del partito Margherita Rebuffoni.



D’Aloisio è esperto di diritto amministrativo ed urbanistica e si occupa di cooperazione edilizia. E’ stato sindaco di Santo Stefano e dal 2012, anno in cui il presidente nazionale Bruno Tabacci ha dato vita a Centro Democratico, è iscritto al partito.



“Con D’Aloisio c’è un rapporto di fiducia e stima consolidato – spiega il segretario nazionale di Cd Rebuffoni – e siamo convinti che la sua passione ed esperienza politica possano garantire una crescita del nostro partito anche ad Imperia in un momento decisivo per il Paese".



"Il nostro appoggio convinto al tentativo di formare un governo di altissimo profilo istituzionale intorno ad una personalità come Mario Draghi, aperto a tutte le forze politiche interessate a contribuire al rilancio economico e sociale dell’Italia aiutandola a superare la terribile pandemia in corso non modifica in ogni caso la nostra collocazione convinta nello schieramento alternativo a quello delle destre. Anche nell’ottica di rafforzare tale schieramento ad Imperia, i migliori auguri di buon lavoro a D’Aloisio” - conclude Rebuffoni.