Ventimiglia: prosegue la forte attenzione verso le frazioni, l'Amministrazione avvia una serie di lavori

Il sindaco Scullino aveva promesso per questo 2021 una forte attenzione anche verso le frazioni e stanno partendo proprio in questi giorni numerosi lavori rivolti al miglioramento delle frazioni della città di confine e molte strade saranno messe in sicurezza, avranno asfalto nuovo e illuminazione.

Dall’inizio il Sindaco Scullino aveva conferito una delega specifica per le frazioni, oggi detenuta dall’assessore Eleonora Palmero. Nei giorni scorsi, per limitare la velocità, problema sempre molto sentito dagli abitanti, sono stati posizionati una serie di dossi: tre in via Maniera, quattro a Bevera e due a San Secondo. La messa in sicurezza delle strade vede in prima linea quella di corso Toscanini, da poco aperta dopo la frana, ma anche di strada Moretti, strada Varase e via Fois. Per quanto riguarda l’illuminazione in arrivo un nuovo impianto in via Gallardi tra i civici 118 e 221 ed in via Fois. Segnaletica orizzontale terminata a Roverino dal Centro Commerciale a via Caduti.

Tra gli altri interventi frazionali in cantiere da segnalare un parcheggio a 9 posti a Latte, sempre a Latte il rifacimento della scala del cimitero e la sostituzione della caldaia delle scuole in frazione Torri. E’ stato anche approvato lo studio di fattibilità di vico Soprano in frazione Bevera, un progetto che la frazione aspettava da tempo per la riqualificazione del borgo, che porterà decoro ed anche funzionalità.

Numerosi i lavori in progettazione che vedranno far arrivare nuovi parcheggi e interventi per la sicurezza. Nel dettaglio i nuovi parcheggi riguarderanno le frazioni di Calvo, Varase, Torri e San Lorenzo. Il rifacimento dell’asfalto interesserà alcune strade a Bevera e a Calvo e si punterà anche al potenziamento dell’illuminazione in corso Nizza. La messa in sicurezza riguarderà anche corso Montecarlo, la piazza di Grimaldi (tamponamento pilastri) e la strada Case Canun. In arrivo per i più piccoli un parco giochi a Serro e a Trucco.

Un impegno importante quello dell’Amministrazione comunale, con interventi a tutela degli abitanti delle frazioni, che si aggiungono ai numerosi ed importanti cantieri in centro, che daranno un nuovo impatto e lustro alla città di Ventimiglia.