Vallecrosia: da lunedì prossimo, via Roma con un solo senso a scendere in prossimità della nuova rotonda

Da lunedì prossimo e per almeno quattro giorni, via Roma a Vallecrosia, in prossimità della nuova rotonda, avrà solo senso a scendere.



“Chi arriva da via S. Rocco, Via Roma o via Romana – spiegano il Sindaco e il Comandante della Polizia locale - per andare in vallata dovrà obbligatoriamente salire da via Romana T1. I mezzi di linea e autocarri sopra i 35 quintali potranno passare da via Roma con i movieri della ditta del gas che lavorerà sulle colonnine da spostare poste dall'ex comando di Polizia locale”.