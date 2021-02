Sanremo: mercato in zona gialla, sopralluogo dell'amministrazione "Alcuni aggiustamenti ma non ci sono criticità"

"Un giro per vedere come la situazione è stata assorbita dai lavoratori. Capire sul mercato se ci sono piccole problematiche da mettere a posto. Per il mercato siamo fermi sugli aspetti del regolamento per una pausa dettata da un blocco regionale. Quindi fino a giugno non potremo operare. Bisogna vedere alcuni aggiustamenti da fare sia sul mercato settimanale che su quello annonario. Si tratta di piccole cose, all'interno, spazi per gli spogliatoi e aspetti operativi su come è stato progettato il mercato; fuori, invece, funziona abbastanza bene. Ci sono alcune posizioni che vorrebbero essere riviste. Non ci sono criticità" - afferma l'assessore Menozzi.