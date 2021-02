Oggi a Sanremo l’assemblea annuale dei paracadutisti d’Italia della sezione imperiese

Nella sala eventi della parrocchia degli Angeli di Sanremo, nel più stretto rispetto delle prescrizioni anti Covid, si è svolta l’assemblea annuale dei paracadutisti della provincia di Imperia.



“A presiedere l’assemblea – si spiega nella nota - il decano dei parà locali maresciallo maggiore par. Tommaso Russo affiancato dal supervisore e consigliere nazionale Enzo Gulmini proveniente da Biella. I lavori si sono svolti con l’approvazione del bilancio sociale 2020 e il preventivo 2021 letti dal parà avvocato Roberto Giordano, elezione di un presidente pro tempore in attesa dell’ assemblea elettiva nella persona del parà Vittorio Morello (eletto all’unanimità). Il presidente dell’assemblea ha poi chiesto un minuto di silenzio per i paracadutisti della sezione scomparsi recentemente tra questi il presidente onorario il rimpianto paracadutista dott. Nando Ziveri. A tale proposito il paracadutista Massimiliano Iacobucci ha lanciato la proposta di eleggere quale presidente onorario proprio il maresciallo parà Tommaso Russo per le sue doti morali e per la carriera militare e sociale che hanno caratterizzato una vita dedicata al paracadutismo. Durante l’anno in corso sarà possibile con l’elezione del nuovo presidente ratificare anche la proposta di nomina del presidente onorario. Una delegazione ha raggiunto il monumento matuziano al paracadutista dove al grido di Folgore si sono congedati”.