Martedì sarà presentato da remoto il 71° Festival di Sanremo: addio al photocall con i conduttori

Il 9 febbraio sarà presentata la 71ª edizione del Festival di Sanremo e per la prima volta avverrà da remoto. Il Covid e le misure precauzionali nazionali hanno reso impossibile l'organizzazione del tradizionale momento presso il Casinò della città dei fiori.

Quest'anno tutto avverrà da dietro lo schermo di un computer, quindi addio anche al tradizionale photocall, quando il conduttore accompagnato da coconduttrici e coconduttori, insieme ai vertici Rai e ai rappresentanti del Comune, 'sfilano' davanti alla ressa di fotografi, cineoperatori e giornalisti. Impossibile permettere lo svolgimento della presentazione in sicurezza, soprattutto se si pensa ai tanti rappresentanti del mondo dell'informazione che arrivano in città per la presentazione.