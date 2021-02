Apertura si, apertura no dei ristoranti la sera: ne abbiamo parlato con Andrea Di Baldassarre (Video)

Nessun via libera del Comitato Tecnico Scientifico per la riapertura serale dei ristoranti in zona gialla. È lo stesso Cts a farlo sapere attraverso una nota che di fatto smentisce la notizia di un parere positivo diffusasi nelle ultime ore e avallata anche dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. L’apertura serale potrebbe scattare dal 5 marzo e ne abbiamo parlato con il presidente di Confcommercio a Sanremo, Andrea Di Baldassarre.

Con lui abbiamo parlato pochi istanti prima della smentita, anche se il lavoro fatto dalle associazioni di categoria potrebbe ancora garantire una svolta per l’apertura serale, visto che i tavoli sono ancora aperti: “E’ stata una battaglia lenta, fatta sui tavoli di confronto e senza uscire mai sui giornali con degli acuti ma solo con giuste motivazioni. E’ stata una battaglia di tutti, Confcommercio e Confesercenti, che porterà una differenza sostanziale nel lavoro. Per Sanremo è più complicato, perché abbiamo la sfortuna che partirà il 5 marzo e non potremo fare l’intero Festival aperti la sera”. C’è una remota possibilità che, invece, a Sanremo si possa aprire qualche giorno prima e servire gli ospiti del Festival? “Non sono convinto che la decisione si possa spostare solo per noi ma, come Fipe Confcommercio stiamo lavorando con la Regione, il Comune e la Prefettura, per fare una convenzione con gli alberghi, nel discorso mensa. Non si tratterebbe di un cambiamento del codice Ateco, ma poter lavorare con i clienti degli alberghi o con i dipendenti Rai”.

C’è sempre il problema discoteche: “E’ un settore colpito da sempre, insieme ai locali notturni, visto che sono chiusi da un anno”.

Se sarà riapertura serale bisognerà anche capire se cambieranno alcune regole, che sono in vigore per le aperture a mezzogiorno e che sono andate avanti fino alla chiusura dello scorso ottobre. Regole che, soprattutto per il distanziamento sociale, in alcuni casi non sono state rispettare alla lettera. Cosa ne pensa? “Penso e spero che ci sarà, senza dimenticare che arriviamo da un periodo difficilissimo. C’è la voglia di avere gente nei locali e speriamo che, il periodo festivaliero possa essere da esempio con la massiccia presenza di forze dell’ordine. Il problema reale non è quella degli assembramenti nei locali, ma nelle vie e piazze della ‘movida’, con tante gente in piede che poco porta all’economia delle attività. Si potrebbe lavorare di ingressi contingentati anche se non è certo facile”.

L’estate scorsa a Sanremo è stata emessa l’ordinanza ‘Spazio aperto’, si augura che possa tornare nella prossima bella stagione? “Speriamo di si. Penso che l’Amministrazione sia aperta a questo ma anche su altri discorsi pronti ad essere messi sul tavolo. Abbiamo anche chiesto degli aiuti e si sta lavorando per portare energie nuove in città sul piano economico. Speriamo ad aprile e maggio di essere in una situazione diversa”.

Un fatto importante nel cambio di marcia per le attività sarà il vaccino, lei lo farà e lo consiglierà? “Assolutamente si perché non possiamo giocare con questo perché non è solo un fatto economico. Io mi vaccinerò e lo consiglierò a tutti”.