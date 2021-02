Zona rossa su Sanremo durante la settimana del Festival, Fabrizio Rossi "Un virus che sceglie in base ai codici Ateco"

Fabrizio Rossi di Sanremo interviene in merito alla possibilità di istituire una zona rossa sulla città nella settimana del Festival.



"Siamo alle solite... Ora si valuta l’istituzione della zona rossa a Sanremo durante la settimana del Festival per paura di assembramenti che dire evidentemente da parte delle istituzioni scientifico-politiche vige la presunzione di irresponsabilità nei confronti degli italiani, considerati inaffidabili e non in grado di rispettare le regole. Chiudere tutti e tutto per prevenire un qualcosa privo di fondamento e tutto da dimostrare. Questi presunti assembramenti poi dovrebbero avvenire intorno al Teatro Ariston (tra l’altro per vedere il nulla, visto che nulla ci sarà), inoltre su suolo pubblico, dove il controllo compete alle forze dell’ordine e dove non si capisce cosa c’entrino bar e ristoranti che con la zona rossa dovrebbero chiudere ulteriormente e per l’ennesima volta".



"Il solito vizio di chiudere bar e ristoranti come se fossero la madre di tutti i contagi, mentre fuori c’è un mondo su cui ci sarebbe molto da dire. Bar e ristoranti, luoghi dove vengono osservati i protocolli previsti dagli stessi “esperti” che poi ci fanno chiudere lo stesso. Luoghi dove le persone magari trascorrono anche un’ora e dopodiché, una volta usciti dal locale, hanno altre 23 ore di tempo per contagiare o per essere contagiati altrove (su un autobus, in un supermercato, in una tabaccheria)".



"Poi perché chiudere bar e ristoranti indistintamente anziché, in modo più ragionevole e sensato, sanzionare e chiudere solo quelli che eventualmente non rispettano le regole, permettendo a tutti gli altri di tenere aperte le loro attività con merito e facendoli diventare degli esempi da imitare? Qual è la ratio di chiudere anche chi rispetta protocolli che però vanno bene per una tabaccheria o per un supermercato? È un virus che sceglie in base ai codici Ateco? Allora visto che ogni anno muoiono circa 200mila persone in incidenti stradali, con lo stesso principio cominciamo a vietare agli italiani di usare l’automobile, anziché limitarci a sanzionare solo quelli che non rispettano il codice della strada".