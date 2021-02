Coronavirus: la provincia di Imperia chiude la settimana con un conto salato, aumentano nuovi contagiati e ricoverati, a ‘Casa Serena’ è morto il 17% degli ospiti

La settimana che sta per concludersi presenta un conto salato alla provincia di Imperia e alla Asl1. Come approfondito sulle nostre pagine nell’intervista al primario di Malattie Infettive del ‘Borea’, Giovanni Cenderello, l’andamento del Ponente è in netta controtendenza in un’ondata pandemica che sembra volgere a tempi migliori in tutta Italia. Ed è così anche in Costa Azzurra e Monaco, dove i dati sono tutt’altro che rassicuranti. Tanto che da Genova sono stati richiesti i campioni per verificare un eventuale variante locale.

I dati non lasciano molto spazio all’immaginazione. Se lunedì c’erano solo 10 nuovi positivi, ieri si è toccata quota 101 con un totale dei contagiati che, da lunedì a ieri, è passato da 954 a 1.010. Crescono anche i ricoverati in ospedale, passati dai 111 di lunedì ai 129 di ieri con un numero di terapie intensive a quota 9. Tre le vittime, il più giovane aveva 60 anni.

La settimana ha visto anche l’incremento delle vittime della Rsa ‘Casa Serena’, che con i due morti di lunedì e martedì è arrivata a quota 21 decessi su 120 ospiti (dato del 1° gennaio). Fa impressione pensare che a ‘Casa Serena’, da quando è scoppiato il cluster, è morto il 17,5% degli ospiti. Anche se, stando a quanto annunciato ieri dal Comune, il cluster ora è sotto controllo e i contagiati rimasti positivi sono 11.

Da non dimenticare anche il secondo cluster all’ospedale di Imperia con i 15 contagiati in Medicina che si sono aggiunti ai 12 di Chirurgia della scorsa settimana.