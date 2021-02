Sanremo: fermate del bus in via Dante Alighieri, lettrice "Le vere vittime della zona sono i pedoni"

Una nostra lettrice, Daniela, ci ha scritto in relazione alle proteste di residenti e commercianti per la presenza di tre fermate del bus in via Dante Alighieri:

“Abito nella zona di cui sono state pubblicate diverse foto e, stranamente, nelle stesse si vede la carreggiata libera da macchine posteggiate selvaggiamente sia su tutte le fermate del bus che sulle strisce che determinano il marciapiedi. Le vere vittime qua sono i pedoni che quotidianamente devono districarsi fra la giungla di macchine che, con la scusa di fermarsi solo un attimo, costringono chi è a piedi a camminare in mezzo alla carreggiata. Ho già segnalato alla vostra testata questo problema, ma la polizia urbana, con la strumentazione elettronica, passa ad elevare multe solo nelle strade del centro, mentre qui in via Dante, agli automobilisti tutto è permesso. Ho preso spunto da questo articolo per sfogare sulle vostre pagine tutta l’amarezza e impotenza dei pedoni della zona”.