Imperia: cinghiali sull'argine destro, la preoccupata segnalazione di una residente

“Buongiorno,

vorrei fare un commento su questo articolo, dando piena ragione, sul fatto che i cinghiali, in genere non attaccano gli esseri umani, ma se si è a spasso con il proprio cane, la cosa cambia è diventa pericoloso. Questo articolo, bisognerebbe farlo leggere bene, a quella donna che ogni giorno, porta da mangiare ai cinghiali sull'argine destro del fiume, dalla scaletta di ferro di fronte all'officina della Volkswagen.

Io mi domando perché, nonostante tutte le segnalazioni che ho fatto ai carabinieri della forestale, ed avendo anche fermato una pattuglia per fargli notare la situazione, la situazione non è cambiata. Io ci passo tutti i giorni con il mio cane da quella strada, e li vedo questi cinghiali che aspettano la ‘pappa’ da questa persona, e spero che non succeda mai, che nessuno di loro, possa aggredire me o il mio animale e spero vivamente che qualcuno, prima o poi, le possa dire qualcosa e che la finisca di comportarsi in modo così ‘incivile’.



Cristina”.