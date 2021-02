Perché è importante scegliere un casino online aams

Ti chiedi come mai bisogna scegliere solo casino online AAMS? Bene, non preoccuparti! Te lo spieghiamo noi! Da quando AAMS ha preso il controllo dei casino online, il gioco è sicuro.

Ma andiamo al succo del discorso! Ma perché AAMS controlla i casino online? Pochi anni fa il gioco era solo illegale! AMS o Agenzia dei Monopoli di Stato si inserisce proprio qui. In Italia il gioco è regolamentato e controllato da AAMS. Il motivo dei controlli di AAMS è semplice! I siti sul web dilagano e non tutti questi casino offrono slot sicure. Questi siti “stranieri” sono quindi non autorizzati in Italia. Hanno licenze estere ma forniscono gioco anche in Italia. In genere offrono bonus casino senza deposito allettanti per invogliare il giocatore a giocare. Oppure comprano in siti delle buone recensioni. Attenzione che per giocare con i casino online si escono soldi veri. Quindi se siete dei giocatori prima di effettuare un deposito verificate che il sito è AAMS. Ad esempio tutte le slot gratis e AAMS sono proprio nel sito in cui cito sopra. Se si gioca, solo giocando con i casino online AAMS si è al sicuro.

Casino online legale e affidabile?

Questo articolo ha lo scopo di orientare i giocatori versi casino online legali ed affidabili. Consigli mirati per un gioco sicuro. Oggi guadagnare dei soldi non è facile. Quindi, se si vuole giocare con un sito in rete è bene farlo sicuri. Dai dati sul gioco online emerge una triste realtà. A causa di leggi sul proibizionismo e altri vari fattori, il giocatore non è orientato verso siti di gioco sicuri.

Cosa succede quindi? Il 70% dei giocatori non conosce la differenza fra casino online autorizzati e illegali. Questo è orrendo! Perché? Non è difficile capire il perché! Questi giocatori possono essere soggetti a truffe! I tranelli di questi casino senza scrupoli sono sempre in agguato. Parlando spesso con giocatori che frequentano questi siti è facile sentirli lamentare! Tipico è il caso di soggetti che dicono di giocare senza ricevere mai una vincita. Cosa consigliamo noi? Il primo consiglio è quello di consigliare casino autorizzati AAMS. Poi ,spieghiamo che il gioco è gioco! Quindi con rischi e piaceri collegati. Ma con questo vogliamo dire a tutti di optare sempre per siti autorizzati.

Come scegliere un casino online?

Scegliere un casino autorizzato non è difficile! Puoi rifarti ad una buona fonte (ad esempio il sito citato sopra). Oppure verificare nel sito stesso di AAMS. Infatti nel sito di AAMS è possibile reperire la lista casino autorizzati. Se il sito slot in cui giochi o in cui hai intenzione di giocare non sta in questo elenco, non è autorizzato in Italia. Una volta individuati gli autorizzati ad esempio puoi scegliere attraverso il provider preferito. Oppure attraverso la slot machine che adori. Molto in voga ad esempio Book of Rà o la Fowl Play Gold. Anche la famosa Re Mida. Una volta scelto è facile. In genere anche gli autorizzati forniscono al cliente un bonus.

Previsioni sul futuro dei casino online

Il proibizionismo sul gioco legale non porterà a nulla di buono. Si assisterà fra il 2021 e il 2022 al dilagare di siti illegali che offrono gioco. Questi siti oltre a non pagare un solo centesimo allo stato italiano mettono in pericolo il giocatore. Quindi, attenzione quando registrare un casino. Prima di tutto verificare se è legale.

I siti legali hanno:

• dominio it

• logo AAMS

• numero di concessione

Se il sito non ha queste tre caratteristiche. Lasciatelo perdere!

Gioco Live

Nei siti di gioco online è anche possibile optare per i casino dal vivo. Questa tipologia di gioco è uguale a quella delle case da gioco. Il riscontro con il croupier rende tutto più umano. Come funziona? Tramite la webcam vi relazionerete con un vero croupier in carne e ossa. Potete quindi giocare con il vostro gioco preferito. Ad esempio Monopoly live. Gioco molto ambito nel 2021. Il nostro consiglio se sei amante dei tavoli verdi opta per questa opzione. Ultimo consiglio: il gioco è gioco e come tale deve essere visto. Se giochi, gioca responsabilmente!