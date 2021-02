Coronavirus: cresce il rapporto tamponi-positivi (9,94%), in provincia salgono i contagiati (101) e i ricoverati (+12)

Cresce nuovamente il rapporto tra tamponi e positivi nella nostra regione, nell’ultima divulgazione dei dati sul Coronavirus. A fronte di 4.865 tamponi molecolari (ne sono stati eseguiti anche 2.932 antigenici ‘rapidi’) sono risultati 489 nuovi positivi ovvero uno ogni 9,94 pari al 10,05%.

Anche oggi la nostra provincia cresce notevolmente tra i nuovi positivi, anche se non è la prima in valore assoluto rispetto alle altre della Liguria. L’imperiese, infatti, conta 101 contagiati, rispetto ai 106 della provincia di Savona, i 201 di quella di Genova e 81 a Spezia.

Calano decisamente i morti rispetto a ieri. Sono infatti 10 quelli segnalati per Covid, (tre che risalgono però al mese di dicembre) e gli altri tra martedì e ieri, dei quali nessuno nella nostra provincia.

Tamponi processati con test molecolare: 834.270 (+4.865)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 49.829 (+2.932)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 70.777 (+489)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.515 (+158)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.010 (+43)

Savona 1.092 (-6)

Genova 2.322 (+58)

La Spezia 822 (+47)

Residenti fuori regione o estero 115 (+8)

Altro o in fase di verifica 154 (-2)

Totale 5.515 (+158)

Ospedalizzati: 691 (-14); 64 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 129 (+12); 9 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 90 (-4); 8 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 153 (-9); 23 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 53 (-6); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 6 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 75 (-3); 7 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 43 (-); 9 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 142 (-4); 6 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.712 (-22)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 61.854 (+321)

Deceduti: 3.408 (+10)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 2.069 (-38)

Asl 2 - 892 (+39)

Asl 3 - 1.157 (-40)

Asl 4 - 275 (-19)

Asl 5 - 891 (-89)

Totale 5.284 (-151)

Dati vaccinazioni 4/2/2021 ore 16

Consegnati: 79.240

Somministrati: 68.752

Percentuale: 87%

Asl 1 - 9.558 dosi effettuate; 4.175 richiami; 432 oggi

Asl 2 - 11.770 dosi effettuate; 4.081 richiami; 624 oggi

Asl 3 - 16.619 dosi effettuate; 5.430 richiami; 786 oggi

Asl 4 - 7.213 dosi effettuate; 3.084 richiami; 530 oggi

Asl 5 - 6.573 dosi effettuate; 2.352 richiami; 360 oggi

Galliera - 2.118 dosi effettuate; 648 richiami; 108 oggi

Gaslini - 3.448 dosi effettuate; 1.209 richiami; 150 oggi

San Martino - 7.559 dosi effettuate; 3.443 richiami; 0 oggi

O.E.I. - 904 dosi effettuate; 392 richiami; 0 oggi

Totale dosi effettuate - 65.762; 24.804 richiami; 2.990 oggi