Il brand ‘Sanremo’ viaggia negli USA anche grazie all’etichetta vintage di una eau de toilette

Il nome di Sanremo non conosce limiti e confini. Lo abbiamo visto declinato in ogni modo, dalla pasta ai ristoranti, dagli hotel ai locali notturni. Ora il brand della Città dei Fiori vive anche sotto una nuova veste e negli USA viaggia a vele spiegate in molti negozi online.

La versione vintage dell’etichetta di una eau de toilette ‘San Remo’ (scritto staccato, ma loro sono giustificati) fa bella mostra di sé su molti shop online e riscuote successo anche sotto forma di quadro o di tazza. Altri, invece, la vogliono ‘al naturale’. Ennesima dimostrazione di come una città piccola e vicina alla tanto blasonata Costa Azzurra possa ritagliarsi il proprio spazio anche nell’immaginario della ‘dolce vita’ all’italiana che tanto piace in terra statunitense.

Negli ultimi anni il Comune di Sanremo si è anche attrezzato per tutelare il nome della città specie dopo alcune segnalazioni in merito, addirittura, a uno scopino per water che portava il nome della città. Non tutto si potrà chiamare ‘Sanremo’. Ma questo, per fortuna, è un altro caso. Siamo sempre in bagno, ma in una posizione ben più nobile.