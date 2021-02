Taggia: abbruciamenti vicino alle case in via Beglini, la viva protesta di un residente

“Salve direttore, le scrivo dal comune di Taggia, via Beglini, dove gli abbruciamenti prevalgono sulla salute delle persone... chi vi scrive attualmente ha in casa una persona che soffre di fibrosi polmonare aggravata da connettivite che necessita di ossigeno 18 ore al giorno… impossibilitata a tenere le finestre aperte nella maggior parte dei giorni, per non parlare di uscire in giardino... le leggi sono ben chiare sia a livello nazionale sia a livello locale riguardo orari, distanze, quantità e metodologia nel bruciare i residui vegetali… segnalazioni ed esposti in comune non sono servite a nulla. Vista la conformità della zona, una conca con case costruite su fasce di campagna che si sviluppano verso l’alto,non bisognerebbe accendere nemmeno un fiammifero, ma nonostante la richiesta di un'ordinanza vista la zona, a due anni di distanza ancora nulla é stato fatto... chi vi scrive é un cittadino della zona di serie B del comune di Taggia deluso dalle istituzioni, incapaci di tutelare la salute e la tranquillità di una persona gravemente malata.



Geronimo".