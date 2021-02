Sanremo: gestione eventi collaterali del festival al Palafiori, le forti perplessità di una lettrice

"Egregio Direttore,

sono decisamente contrariata nel leggere che è in programma di affidare la gestione del Palafiori di Corso Garibaldi per lo svolgimento di eventuali eventi collaterali alla ‘kermesse canora’ che, vista l'allarmante situazione sanitaria della nostra zona in termini di contagi, che continuano ad aumentare, soprattutto nelle scuole e nelle comunità sanitarie ed ecclesiastiche, a mio modesto parere, NON dovrebbe neppure svolgersi.

Io abito nei pressi del Palafiori e non gradirei vedere ciò che ho visto lo scorso anno con folla, assembramenti, impossibilità di muoversi anche a piedi e tanto meno di essere chiusa in casa per due mesi da uno dei tanti DPCM emanati a raffica, sia per consentire lo svolgimento di un evento che ritengo del tutto inopportuno in un momento nel quale ci troviamo sull'orlo del burrone, nel quale cadranno anche i commercianti e gli esercenti che contano sulla folla per risanare i loro bilanci. Li posso capire, ma fino ad un certo punto, perché ciò che incasseranno nel periodo festivaliero, verrà assorbito dalle spese che resteranno anche quando ‘la musica è finita, gli amici se ne vanno’... e tutti saremo nuovamente costretti a chiudere esercizi pubblici e locali, nonché le porte ad amici e parenti, considerato che la pandemia prenderà inevitabilmente il sopravvento dopo le aperture festivaliere. Questo non è un modo ragionevole di gestire un evento che il buon senso e la prudenza avrebbero dovuto almeno rinviare a tempi migliori.

Penso comunque che, se venisse a mancare la opportuna prudenza e non venissero poste in atto tutte le precauzioni per evitare il diffondersi della pandemia, come prevedibile, un buon avvocato potrebbe intentare una class action per tutti i cittadini che verranno danneggiati dalla pervicacia di chi non sa guardare la realtà di un periodo così difficile e pericoloso dal punto di vista sanitario, nella speranza di incassare denaro che poi sarà speso per affrontare chiusure e sacrifici.

Esiste anche il reato di ‘epidemia colposa’ e nella fattispecie, se si organizzano eventi che possono peggiorare la già precaria situazione sanitaria, anche questo potrebbe essere oggetto di denuncia presso la Procura della Repubblica. Personalmente non voglio vedere eventi che possono pregiudicare la mia salute e quella di tutti coloro che vivono intorno al Palafiori e che certo devono continuare a circolare per lavoro, per procurarsi cibo, medicine e una boccata di aria possibilmente 'sana' quando non ne possono più di chiasso, confusione e impossibilità di vivere nel modo migliore, o almeno tollerabile, la loro esistenza quotidiana.

Teresa Barazzetti - Sanremo".