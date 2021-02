Diano Marina: da alcuni giorni siamo in zona 'gialla', il pensiero dell'ex vice Sindaco Elio Novaro

Elio Novaro, ex vice Sindaco di Diano Marina, ci ha scritto per dire la sua a pochi giorni dall’uscita della Liguria dalla zona ‘arancione’ e l’ingresso in quella ‘gialla’:

“Un bel traguardo che permette, in specie alle attività commerciali, di assorbire un po’ di ossigeno dopo questo lungo periodo di chiusura forzata. Quello che tutti si augurano è che la Liguria possa rimanere da questo momento in fascia gialla fino al termine del periodo pandemico, anche se i segnali di questi ultimi giorni non fanno ben sperare. Gli esempi si sono avuti, purtroppo, nell'ultimo weekend ancora ‘arancione’ con una discreta presenza di turisti lombardi e piemontesi che, in buona parte si sono notati a passeggiare per le vie del centro cittadino, con mascherine abbassate o peggio ancora, privi di esse. A questi gruppi di sconsiderati irresponsabili, sono da aggiungersi giovani vacanzieri che, con uguale incoscienza, hanno trascorso il periodo del weekend in assembramenti e senza mascherine, trascurando totalmente il previsto distanziamento sociale. A fronte di ciò, è comunque mancato il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, in quanto non è pensabile che il rispetto delle disposizioni di legge in vigore, possano essere demandate soltanto all'esiguo numero di agenti della Polizia Locale. Se questo nuovo periodo di vita quotidiana verrà inteso da parte di ognuno di noi come ‘libero tutti’, certamente la nostra Liguria ne pagherà inevitabilmente le conseguenze”.