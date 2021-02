Volley. Grande acquisto per il Grafiche Amadeo Sanremo, tesserato il moldavo Maxim Korsakov

Il Grafiche Amadeo Sanremo, grazie al lavoro dell'allenatore e direttore sportivo, Nando Guadagnoli, ha concretizzato l'ingaggio del nazionale moldavo classe 2001 Maxim Korsakov.

Indoor pallegiatore, Korsakov è campione moldavo di beach volley e si è classificato all'11° posto agli europei 2020.

“Grazie a Fernando Guadagnoli, il Grafiche Amadeo ha concretizzato un fondamentale acquisto che consente alla polisportiva di alzare l'asticella per il prossimo campionato regionale che dovrebbe iniziare il 20 febbraio - commentano mister Cesare Chiozzone e il presidente Giuseppe Privitera - è stato un trasferimento tutto in salita per i problemi con i documenti e gli svincoli internazionali, ora che si è risolto tutto siamo riusciti a tesserarlo. Un giocatore eclettico che si adatta bene sia al volley che al beach. Con lui possiamo pensare anche di posizionarci tra le prime squadre della Serie C”.