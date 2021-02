Ginnastica: nel prossimo weekend al polo sportivo del mercato di Sanremo riprende l'attività agonistica

Dopo un lungo periodo di sospensione dovuta alla ‘triste’ emergenza sanitaria, riprendono le gare del calendario agonistico regionale della FederGinnastica. Per il girone di centro-ponente sarà il polo sportivo del Mercato dei Fiori la sede del primo evento programmato per domenica prossima. Il Comitato Regionale FGI Liguria ha assegnato l’organizzazione del Campionato Regionale Individuale Silver di ginnastica ritmica (livelli LA/LB/LC) alla Ginnastica Riviera Dei Fiori che ha individuato il ‘rinnovato’ polo sportivo di via Q. Mansuino adatto, con i suoi ampi spazi, a proporre delle gare nel rispetto dei protocolli vigenti.

Come programmato dall’Amministrazione, i lavori di manutenzione straordinaria iniziati ad aprile sono terminati a ridosso delle vacanze di Natale, e gli allenamenti sono ripresi un po’ per tutte le associazioni che utilizzano questi spazi. Finalmente l’importante centro sportivo della città dei fiori tornerà ad ospitare campionati, stage ed eventi sportivi favorendo la ripartenza in un periodo che per lo sport è stato ‘devastante’, sotto l’aspetto economico e a livello sociale. Al momento il pubblico non potrà accedere all’impianto, ma verranno tempi migliori.

Alle gare, al momento, sono iscritte già 155 ginnaste che scenderanno in pedana sicuramente emozionate, dopo mesi di allenamenti senza potersi confrontare con altre atlete. In questa occasione il risultato agonistico passerà in secondo piano rispetto alla sensazione di un possibile ritorno alla ‘normalità’. Nove le categorie in gara, dalle allieve 1, 2, 3 e 4, le junior 1, 2 e 3 e le senior 1 e 2 che coinvolgeranno atleti dagli 8 anni in poi.

Sarà sempre il polo sportivo di Bussana la sede di altre gare del calendario regionale FGI, previste per sabato 13 febbraio con lo svolgimento del Campionato Regionale Silver GAF Individuale LA/LB 3 ed LC3 e dei Campionati Gold e Silver di Trampolino Elastico. La Ginnastica Riviera Dei Fiori, oltre a rendersi disponibile per l’organizzazione di questi eventi che vedrà protagonisti molti ginnasti del nostro sodalizio, si sta organizzando per riattivare le attività che coinvolgono i nostri giovanissimi (meno di otto anni) proponendo, come da DCPM, giochi e attività ginniche all’aperto che sono, in certi casi, ripartiti da sabato scorso: "Confidiamo nell’aiuto e la collaborazione delle Amministrazioni comunali e scolastiche del territorio in cui svolgiamo, ormai da oltre trent’anni, i nostri corsi di ginnastica artistica, ritmica, acrobatica e trampolino, oltre alle sezioni non competitive della salute e fitness e della ginnastica per tutti. In questo complicato periodo occorre assolutamente, non solo per la ginnastica, avere disponibili impianti sportivi, anche quelli scolastici, e aree verdi attrezzate per poter proporre attività di sport individuali e di squadra in più discipline sportive possibili, per uscire da questa ‘apatia’ e ripartire con passione, entusiasmo e competenza, doti che al mondo sportivo sicuramente non sono mai mancate".

Fuori dai campi gare, sarà presente l’associazione di promozione sociale 'aMarti - dal curare al prendersi cura’, che oltre ad illustrare i suoi progetti promuoverà il libro 'Quando le parole attendono sull’uscio' racconti dal lockdown firmati da scrittori locali raccolti e pubblicati dall’ex poliziotto Diego Costacurta. Le vendite verranno devolute in beneficienza all’associazione 'aMarti' che si occupa di offrire supporto alle famiglie fragili con bambini affetti da patologie.