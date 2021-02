Calcio, Serie D. L'Imperia vince 3-2 contro il Saluzzo, mister Lupo: “Vittoria dedicata a chi sta combattendo contro il covid”

Nel match odierno al 'Ciccione' l'Imperia di mister Lupo si è imposta 3-2 contro il Saluzzo.



La cronaca del match.

4’ Imperia vicinissima al gol. Di Salvatore ruba palla in area e serve Donaggio: il tiro viene respinto dal portiere ospite

5’ Ancora Imperia. Sancinito lancia Di Salvatore che con una finta inganna il portiere ma, dal fondo, non riesce a centrare la porta contrastato da un difensore.

10’ Pericoloso il Saluzzo. Cross velenoso di Bedino con Gaboardi che, sul primo palo, non riesce a deviare con convinzione verso la porta.

11’ Vantaggio dell'Imperia. Sancinito batte veloce per Capra, pescato in profondità, che controlla con grande eleganza e gira subito in centro dove l’accorrente Gnecchi trova l’angolino basso

18’ punizione del Saluzzo. Il bolide centrale viene bloccato da Dani.

19’ risponde Edoardo Capra ma anche la sua conclusione è centrale

27’ Raddoppio dell'Imperia. Grandissimo gol del nuovo acquisto Di Salvatore! L’ala destra converge verso il centro e fa partire un sinistro micidiale che bacia la traversa e si insacca per il 2-0

31’ coast to coast di Gnecchi che, dai 20 metri, fa partire un buon tiro. A lato, di poco.

32’ Gol del Saluzzo. Bedino prova il cross ma la sua traiettoria beffa Dani e il pallone si insacca

45’ senza recupero. L’arbitro fischia due volte per l’intervallo.

52’ Pareggio del Saluzzo. I granata creano scompiglio in area nerazzurra con un doppio cross: arriva a rimorchio Gonella che batte Dani

59’ Gonella vince un rimpallo e si presenta davanti a Dani. Il tiro sfiora il palo opposto e il Saluzzo sfiora il clamoroso vantaggio

66’ ancora Saluzzo in avanti. Carrer assiste Gonella che entra in area e serve Sardo. Il tiro va fuori di poco

71’ tiro da fuori area di Clerici, respinto da Dani in qualche modo

79’ Gran gol di Giglio. Il Capitano ruba palla a metà campo, dribbla tutta la difesa e va a segnare.

81’ Sardo tira ma la palla va fuori

83’ Malandrino crossa per Capra ma, di testa, non riesce a girare verso la porta7

87’ Grande parata di Dani. Punizione di Caldarola sul palo del portiere che, con un gran intervento, mette in angolo. Sul seguente, ancora Saluzzo di testa si rende pericoloso.

90’ + 5’ Finisce qua. L’Imperia vince 3-2.

Il tabellino

IMPERIA – Dani; Malltezi (92’ Fazio), De Bode, Scannapieco, Malandrino; Giglio cap., Sancinito, Gnecchi; Di Salvatore (73’ Gandolfo), Donaggio (65’ Martelli), Capra. All.: Lupo

SALUZZO – De Martino; Bedino, Serra cap. (46’ Maugeri), Caldarola, Carli, Serino, Scavone (66’ Tosi), Mazzafera, Carrer (66’ Clerici) , Gaboardi (46’ Sardo), Panepinto (46’ Gonella). All.: Boschetto

MARCATORI: 11’ Gnecchi, 27’ Di Salvatore (I); 32’ Bedino, 52’ Gonella (S); 79’ Giglio (I)

AMMONITI: Scannapieco, Sancinito, De Bode (I) Serra, Gonella, Maugeri (S)

NOTE: al 76’ espulso Boschetto (allenatore Saluzzo). Recupero: 0’ nel primo tempo, 5’ nel secondo.