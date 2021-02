Calcio: oggi turno infrasettimanale per la Serie D, l'Imperia ospita al 'Ciccione' il Saluzzo

La direzione dell’incontro è stata affidata al signor Stefano Striamo, della sezione di Salerno, assistito dai signori Lorenzo Dario Puccini, di Pontedera, e Filippo Pignatelli, di Viareggio. Grazie all’enciclopedia online nerazzurra ‘Imperia calcio…storia di un amore’ risaliamo ai sei precedenti tra le due squadre. I primi risalgono all’immediato post-guerra, stagione 1947-48, con i nerazzurri che strapparono un pari in Piemonte e vinsero agilmente in casa per 4-1. Cronologicamente, i nerazzurri sono i detentori degli ultimi due confronti, risalenti alla Serie D 2007-08, con uno 0-1 in Piemonte e un 2-1 nel ritorno al ‘Ciccione’.